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Раскрыты новые детали травмы Хаджара, из-за которой он пропустит Гран-при Нидерландов

Раскрыты новые детали травмы Хаджара, из-за которой он пропустит Гран-при Нидерландов
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Журналист Sky Sports Крейг Слейтер сообщил новые подробности травмы пилота «Ред Булл» Исака Хаджара, из-за которой француз не сможет выступить на Гран-при Нидерландов в Зандворте. По информации Слейтера, Хаджар сломал запястье во время тренировки по боксу в спортивном зале.

«Это действительно очень странная ситуация. Исак Хаджар, молодой французский гонщик, который проводит отличный первый сезон в «Ред Булл» после повышения из «Рейсинг Буллз». Он пропустит Гран-при Нидерландов. Он травмировал руку.

Он увлекается боксом. По крайней мере, включает его в свою тренировочную программу. В детстве он тоже занимался боксом. Он сломал запястье, ударив по тяжёлому мешку в спортзале. Могу подтвердить, что мешок был наполнен песком. Поэтому он пропустит этот этап», — приводит слова Слейтера издание PlanetF1.

Ранее сообщалось, что Хаджар получил травму запястья во время летнего перерыва. При этом команда не раскрывает обстоятельств повреждения. Вместо Хаджара в «Ред Булл» в Зандворте выступит Лиам Лоусон. Его место в «Рейсинг Буллз» займёт резервный пилот Юки Цунода.

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