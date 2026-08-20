Кубок России «Суперфинал РДС» впервые пройдёт в Нижнем Новгороде

Кубок России «AIMOL СУПЕРФИНАЛ РДС» впервые состоится в Нижнем Новгороде. Дрифтовый турнир пройдёт 26 и 27 сентября на автодроме «Нижегородское кольцо» (NRing), где встретятся сильнейшие пилоты Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) и Открытого чемпионата РДС (RDS Open).

В течение двух предыдущих сезонов «Суперфинал РДС» принимал Ростов-на-Дону. В 2026 году организаторы приняли решение перенести соревнования в Нижний Новгород в рамках соблюдения рекомендаций по безопасности участников и зрителей.

«Для Российской Дрифт Серии проведение «Суперфинала РДС» в Ростове-на-Дону несколько лет было традицией. Но безопасность зрителей, пилотов и организаторов — для нас приоритет. В сезоне-2026 мы поедем в Нижний Новгород, на одну из наших любимых трасс. Трек хорошо знаком и участникам Гран-при РДС, и пилотам RDS Open. Обратная конфигурация NRing станет ареной напряжённой борьбы за Кубок России, и зрители увидят потрясающее автоспортивное зрелище, которое войдёт в историю отечественного дрифта», — приводит слова генерального директора Российской Дрифт Серии Дмитрия Добровольского пресс-служба РДС.

Особенность «Суперфинала РДС» заключается в участии представителей сразу двух чемпионатов Российской Дрифт Серии. На старт выйдут действующие чемпионы, победители этапов и другие сильнейшие пилоты сезона, которые поборются за высший национальный трофей в дисциплине «дрифт».

Помимо гоночной программы, на автодроме будет организована развлекательная часть. Зрители смогут воспользоваться дрифт-такси, посмотреть технические решения автомобилей, пообщаться с пилотами и получить автографы. Для детей подготовят развлекательные площадки, а на территории автодрома будет работать фуд-корт. Наблюдать за соревнованиями можно будет с трибун «Нижегородского кольца» и в прямом эфире на платформе RDS TV.