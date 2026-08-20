15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» потратит на новый контракт Ферстаппена до € 460 млн — Лимаше

«Ред Булл» потратит на новый контракт Ферстаппена до € 460 млн — Лимаше
Комментарии

Новый контракт 28-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена с командой «Ред Булл» обойдётся австрийскому коллективу в € 460 млн, о чём сообщил автоспортивный журналист и инсайдер Марк Лимаше в социальной сети Х.

«Я слышал, что Макс Ферстаппен будет получать годовую зарплату в размере € 92 млн, начиная с 2027 года в «Ред Булл», плюс бонусы, которые позволят ему достичь € 115 млн за сезон. Это общее соглашение на сумму € 460 млн», — написал Лимаше.

Новый контракт нидерландца рассчитан включительно до 2030 года. Макс Ферстаппен выступает в «Ред Булл» с 2016-го.

Материалы по теме
Отец Ферстаппена заявил о наличии особых пунктов в новом контракте Макса с «Ред Булл»