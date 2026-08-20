«Ред Булл» потратит на новый контракт Ферстаппена до € 460 млн — Лимаше

Новый контракт 28-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена с командой «Ред Булл» обойдётся австрийскому коллективу в € 460 млн, о чём сообщил автоспортивный журналист и инсайдер Марк Лимаше в социальной сети Х.

«Я слышал, что Макс Ферстаппен будет получать годовую зарплату в размере € 92 млн, начиная с 2027 года в «Ред Булл», плюс бонусы, которые позволят ему достичь € 115 млн за сезон. Это общее соглашение на сумму € 460 млн», — написал Лимаше.

Новый контракт нидерландца рассчитан включительно до 2030 года. Макс Ферстаппен выступает в «Ред Булл» с 2016-го.