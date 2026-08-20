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Мекис подготовил презентацию в PowerPoint, чтобы убедить Ферстаппена остаться — ван Харен

Мекис подготовил презентацию в PowerPoint, чтобы убедить Ферстаппена остаться — ван Харен
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис подготовил презентацию в PowerPoint для 28-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена, чтобы убедить его остаться в австрийском коллективе, о чём сообщил журналист Эрик ван Харен.

«Французский инженер пригласил Ферстаппена, его отца Йоса и [менеджера] Вермюлена посетить Милтон-Кинс во вторую неделю мая. Он подготовил презентацию в PowerPoint и подробно показал топ-гонщику и его менеджменту всё, что находится в разработке в «Ред Булл». Это касается развития машины, проекта двигателя и того, как Мекис предпочёл бы заполнить ключевые должности», — написал ван Харен в статье для De Telegraaf.

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