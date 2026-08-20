15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Испанский инсайдер сообщил, когда «Феррари» объявит о новом контракте Льюиса Хэмилтона

Испанский инсайдер сообщил, когда «Феррари» объявит о новом контракте Льюиса Хэмилтона
Комментарии

Испанский инсайдер и автоспортивный журналист Карлос Микель высказался о новом контракте 41-летнего британского гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона с итальянской командой «Феррари».

«Следите за именем, которое точно продлит контракт со своей нынешней командой: Льюис Хэмилтон с «Феррари». Это будет одна из главных историй. Запомните эту дату сегодня, потому что вы, скорее всего, увидите это объявление непосредственно перед Монцей», — сказал Микель в видео на YouTube-канале El Partidazo de COPE.

Хэмилтон выступает за «Феррари» с 2025 года. В 2026-м он одержал дебютную победу в составе итальянцев на Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Материалы по теме
Эксклюзив
Михаил Алёшин: у Хэмилтона чуть больше мотивации, чем у Леклера