Видео: Лиам Лоусон в болиде «Ред Булл» после травмы Исака Хаджара

В социальных сетях появился видеоролик, на котором в болиде команды «Ред Булл» RB22 был запечатлён 24-летний новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, выступающий в сезоне-2026 за «Рейсинг Буллз».

На 12-м этапе сезона-2026 Гран-при Нидерландов Лоусон выступит за «Ред Булл» из-за травмы руки у 21-летнего франко-алжирского пилота Исака Хаджара. При этом самого Лиама в «Рейсинг Буллз» заменит резервный гонщик двух команд — 26-летний японец Юки Цунода.

После 11 Гран-при сезона-2026 Лиам занимает девятое место в личном зачёте, имея на своём счету 43 очка. Его напарник по «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад — 11-й (23 балла).