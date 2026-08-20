Антонелли сказал, когда «Мерседес» установит штрафную силовую установку в 2026-м

19-летний итальянский гонщик и лидер сезона-2026 Формулы-1 Андреа Кими Антонелли рассказал, что на Гран-при Италии «Мерседес» установит ему новую силовую установку, которая превысит лимит разрешённых, из-за чего он потеряет позиции на стартовой решётке.

«Мы сделаем это в Монце. Это одна из самых лёгких трасс для обгонов. Да, конечно, это моя домашняя гонка, но сейчас я думаю больше о чемпионате. Поскольку нам неизбежно придётся понести штраф в какой-то момент сезона, я должен оценить, где я могу дать себе наилучшие шансы отыграть позиции и добиться результата.

Поэтому Монца определённо находится на первом месте в списке для штрафа, и мы попытаемся восстановиться, чтобы показать хорошую гонку перед болельщиками», — приводит слова Антонелли La Gazzetta dello Sport.