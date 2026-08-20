Норрис ответил, способен ли отыграть отрыв в 91 очко у Антонелли

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») оценил свои титульные шансы, учитывая отставание в 91 очко от Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

«Чемпионат? Меньше 100 очков от лидера… Честно говоря, я думаю об этом, только когда вы меня спрашиваете, но сейчас в этом нет смысла. В Будапеште всё прошло хорошо, и я хочу продолжить в том же духе.

Мы приезжаем с уверенностью, однако я никогда не забегаю вперёд. С новыми деталями и ритмом, найденным в Будапеште, мы, безусловно, выходим на трассу с намерением попробовать. Но мы должны сохранять спокойствие. Мы определённо сделали большой шаг вперёд. Трасса в чём-то похожа на Будапешт, однако в чём-то отличается. Например, меняются температуры. Но не только», — приводит слова Норриса Sky Sport Italia.