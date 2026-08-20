«По-прежнему в отличной форме». Формула-1 отреагировала на новый контракт Ферстаппена

Пресс-служба Формулы-1 отреагировала на новый контракт 28-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена с командой «Ред Булл».

Фото: Скриншот из аккаунта Формулы-1 в социальной сети Х

«Макс выступает в цветах «Ред Булл» уже 11 сезонов и по-прежнему в отличной форме!» — говорится в сообщении Формулы-1 в социальной сети Х.

Ферстаппен дебютировал в «Королевских гонках» в 2015 году в составе команды «Торо Россо». В начале сезона-2016 в руководстве «Ред Булл» произвели замену, и Ферстаппен стал выступать за основную команду австрийцев вместо россиянина Даниила Квята. В дебютном Гран-при Испании Ферстаппен одержал свою первую победу в Формуле-1.