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«Особенное место». Хэмилтон высказался об отсутствии побед на автодроме в Зандворте

«Особенное место». Хэмилтон высказался об отсутствии побед на автодроме в Зандворте
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался об отсутствии побед на автодроме в Зандворте, который покинет серию после сезона-2026.

«Я побеждал почти на всех остальных трассах, но не побеждал здесь раньше, так что я определённо хочу это изменить. Так что я чрезвычайно мотивирован. Это просто невероятная трасса. Отличная публика.

Это очень особенное место, особенно для Макса [Ферстаппена], когда он приезжает сюда и получает невероятную поддержку на протяжении всего уикенда, но они действительно создают атмосферу, и это трасса, которую я, можно сказать, ещё по-настоящему не покорил в Формуле-1. Так что это определённо то, что я хочу попробовать сделать в эти выходные», — приводит слова Хэмилтона портал Crash.net.

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