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Лоусон ответил, беседовал ли с Ферстаппеном после замены Хаджара в «Ред Булл»

Лоусон ответил, беседовал ли с Ферстаппеном после замены Хаджара в «Ред Булл»
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Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») рассказал о замене Исака Хаджара в составе «Ред Булл» на Гран-при Нидерландов.

«Очевидно, я разговаривал с Максом [Ферстаппеном]. Я также разговаривал с ним много раз в прошлом. Уверен, что буду внимательно следить за тем, что он будет делать завтра. У меня также есть его данные с симулятора для ознакомления. Что касается того, является ли это риском… я не знаю… это уникальная ситуация.

Это был отличный сезон в моей машине, но в то же время я взволнован возможностью управлять чем-то другим в эти выходные, вернуться в эту команду, даже если только на один уикенд», — приводит слова Лоусона издание Nextgen-Auto.

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