«Выжать максимум из одного уикенда». Лоусон — о замене Хаджара в «Ред Булл»

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») рассказал, как узнал о замене Исака Хаджара за рулём «Ред Булл» на Гран-при Нидерландов.

«В понедельник я буквально только приземлился, даже не успел выйти из самолёта. Я возвращался и прилетал в Великобританию, думая, что это подготовка к очередному этапу с «Рейсинг Буллз». Алан [Пермейн] позвонил мне и объяснил, что происходит, так что моя неделя очень быстро изменилась.

Давление после возвращения в «Ред Булл»? Всё прошло хорошо, честно говоря. Кроме того, что сегодня вас [журналистов] здесь было намного больше, всё было довольно нормально. Очевидно, главное, на чём мне нужно сосредоточиться, — это управление этой машиной и готовность к тем различиям, которые появятся. Но да, это то, на чём мне нужно сосредоточиться сегодня днём.

Сейчас для меня главное — попытаться выжать что-то из этих выходных и максимизировать результат, это точно. Это отличная возможность, очевидно, однако в то же время у меня есть свой чемпионат, на котором я также сосредоточен. Всё действительно по-другому, если честно. Я подхожу к этим выходным в уникальной ситуации, пытаясь выжать максимум из одного уикенда. Это сильно отличается от того, когда ты в своей машине, в своей команде.

В то же время с тех пор я участвовал во многих гонках Формулы-1. Я многому научился. Хотел бы попытаться привнести как можно больше этого опыта в эти выходные, но это определённо будет интересно. Очевидно, это сложная трасса, и погода тоже будет очень интересной. Так что посмотрим», — приводит слова Лоусона издание Nextgen-Auto.