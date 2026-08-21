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Линдблад прокомментировал решение «Ред Булл» взять на замену Лоусона, а не его

Линдблад прокомментировал решение «Ред Булл» взять на замену Лоусона, а не его
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19-летний британский гонщик и дебютант Формулы-1 сезона-2026 Арвид Линдблад, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», отреагировал на то, что его напарник Лиам Лоусон заменит Исака Хаджара в «Ред Булл» на Гран-при Нидерландов.

«Что касается Лиама в «Ред Булл», если честно, это мой первый раз в Зандворте, это спринтерский уикенд, и я только на середине своего дебютного сезона. Так что решение выбрать Лиама логично. Как гонщик я бы хотел получить этот шанс, но понимаю, почему они поступили именно так. Я очень сосредоточен на своём уикенде и на том, чтобы показать максимум», — приводит слова Линдблада пресс-служба Формулы-1.

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