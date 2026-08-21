Цунода — о выступлении за «Рейсинг Буллз» в Нидерландах: умирал от желания сесть за руль

Японский резервный гонщик команд Формулы-1 «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» Юки Цунода отреагировал на своё участие в Гран-при Нидерландов, где выступит за «Рейсинг Буллз» вместо Лиама Лоусона, который заменит травмированного Исака Хаджара за рулём RB22.

«Насколько я понимаю, я буду за рулём пока только в эти выходные, но, думаю, это зависит от выздоровления Исака. Надеюсь, что оно пройдёт довольно быстро. Не уверен насчёт следующего Гран-при, однако моя цель — получать удовольствие. Думаю, что ждал этого долгое время. Я смотрел гонки по телевизору последние несколько месяцев. С начала сезона умирал от желания сесть за руль и соревноваться с гонщиками.

Очевидно, здорово вернуться в пелотон. Когда услышал эту новость, я был в Греции, где совмещал тренировки и… в тот момент я, вероятно, лежал на пляже и отлично проводил время. Во вторник мне позвонили и сказали, что я, возможно, буду за рулём в эти выходные. Когда услышал, был наполовину взволнован, наполовину всё ещё сомневался, потому что всё может случиться, но я был очень взволнован.

Но всё подтвердилось — я выступаю в эти выходные. Я очень взволнован и физически чувствую себя готовым… Это будет мой первый раз за рулём этой машины, но я всё равно очень взволнован», — приводит слова Цуноды пресс-служба Формулы-1.