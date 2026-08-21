Леклер объяснил сомнения насчёт успеха «Феррари» на ГП Нидерландов

Гонщик Формулы-1 Шарль Леклер («Феррари») поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Нидерландов.

«Очевидно, «Мерседес» по-прежнему остаётся фаворитом, но, думаю, что на такой техничной трассе, как эта, мы на бумаге должны быть довольно сильны. В то же время исторически это была очень сложная трасса для команды, так что у меня есть некоторая двойственность в ожиданиях.

Если команда делает всё идеально в одни выходные, это может иметь большое значение. Создаётся впечатление, что «Макларен» провёл очень близкий к идеальному уикенд в Будапеште. Это помогло им, однако в то же время я сосредоточен только на себе. Знаю, что представляет собой наш пакет, и оптимистично настроен в отношении будущего.

Безусловно, «Мерседес», «Макларен» и «Ред Булл» — все чрезвычайно сильные команды, и мы должны быть начеку и продолжать работать так усердно, как только можем», — приводит слова Леклера пресс-служба Формулы-1.