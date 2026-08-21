Окон признал, что «Хаас» не может найти причины проблем с машиной в 2026 году

Французский гонщик Формулы-1 Эстебан Окон, выступающий за команду «Хаас», высказался о проблемах с машиной в сезоне-2026.

«Ситуация сложная. Очевидно, мы держимся вместе как команда, чтобы попытаться найти наилучшие возможные решения, но нет, сейчас мы не можем найти их. Мы точно не знаем, почему [проблемы] всегда возникают. Они возникали на моей машине несколько раз, в последней гонке они явно проявились на машине Олли [Бермана].

Это плохо, такие проблемы замедляют нас и делают уикенды очень трудными для понимания. Надеюсь, что мы сможем определить причину, однако на данный момент это всё ещё загадка, поэтому мы продолжим работать, чтобы найти её», — приводит слова Окона пресс-служба Формулы-1.