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Лэнс Стролл — о новом контракте Ферстаппена: полагаю, он должен зарабатывать много денег

Лэнс Стролл — о новом контракте Ферстаппена: полагаю, он должен зарабатывать много денег
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27-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, выступающий за команду «Астон Мартин», высказался о продлении контракта 28-летнего четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена с коллективом «Ред Булл». Новое соглашение нидерландца рассчитано до 2030 года включительно.

«Мы спросили Стролла, удивлён ли он тем, что Ферстаппен продлил контракт. Он ответил: «Полагаю, он должен зарабатывать много денег», — написал журналист Хорхе Пейро в социальной сети Х.

Ферстаппен дебютировал в «Королевских гонках» в 2015 году в составе команды «Торо Россо». В начале сезона-2016 в руководстве «Ред Булл» произвели замену, и Ферстаппен стал выступать за основную команду австрийцев вместо россиянина Даниила Квята. В дебютном Гран-при Испании Ферстаппен одержал свою первую победу в Формуле-1.

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