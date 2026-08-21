Антонелли: нужно приносить результат, а не беспокоиться о личном зачёте

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») высказался о борьбе за титул в личном зачёте, в котором на данный момент он является лидером.

«Знаю, что ожидания очень высоки, но с моей стороны мне просто нужно продолжать приносить результат, просто делать свою работу наилучшим образом, а не беспокоиться о личном зачёте.

Конечно, не хочу садиться в машину, думая о чемпионате, или бояться совершить ошибку, или что-то в этом роде. Будут моменты, когда я, возможно, буду больше думать перед тем, как что-то сделать, но, помимо этого, я просто хочу пилотировать как можно свободнее и получать от этого удовольствие на всём протяжении сезона. А затем посмотрим, где мы окажемся в конце года», — приводит слова Антонелли пресс-служба Формулы-1.