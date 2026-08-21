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Антонелли — о 50 очках преимущества над Хэмилтоном: лучший способ уйти на перерыв

Антонелли — о 50 очках преимущества над Хэмилтоном: лучший способ уйти на перерыв
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19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») высказался о 50 очках преимущества над идущим вторым в личном зачёте Льюисом Хэмилтоном («Феррари»).

«50 очков от [Льюиса] Хэмилтона? Я не мог себе этого представить, однако это определённо был лучший способ уйти на летний перерыв — не столько из-за отрыва, сколько потому, что это был сильный способ завершить первую половину сезона.

И вот мы вернулись, и, честно говоря, так хорошо быть снова здесь, я действительно взволнован и с нетерпением жду продолжения. Вторая половина сезона будет очень напряжённой, но я готов. С нетерпением жду вызова, и, надеюсь, он будет отличным», — приводит слова Антонелли пресс-служба Формулы-1.

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