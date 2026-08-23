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«Мы дойдём до конца». Отец Ферстаппена намекнул, что Макс завершит карьеру в «Ред Булл»

«Мы дойдём до конца». Отец Ферстаппена намекнул, что Макс завершит карьеру в «Ред Булл»
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Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена, считает, что его сын может завершить карьеру в «Ред Булл».

«Послушайте, мы пробыли здесь невероятно долго. И теперь, похоже, что мы дойдём до конца. И это здорово. Мы верны «Ред Булл». Всё снова стало спокойно.

Всё сводится к тому, что вы хотите выигрывать гонки. Поэтому давление за постройку хорошей машины лежит на команде. Мы знаем, что она на это способна. Что теперь? Теперь мы просто надеемся, что это произойдёт в ближайшее время», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365 со ссылкой на эфир Viaplay.

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