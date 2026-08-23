Серхио Перес начнёт ГП Нидерландов Ф-1 с пит-лейна

Мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес, выступающий за команду «Кадиллак», начнёт основную гонку Гран-при Нидерландов с пит-лейна, о чём сообщили в ФИА.

«Команда «Кадиллак» изменила настройки подвески машины №11 в условиях режима закрытого парка перед началом гонки без одобрения Технического делегата. Это не соответствует статье B3.5.4 Технического регламента ФИА.

Кроме того, изменение настроек не соответствует статье B3.5.3 Технического регламента ФИА. В связи с этим машина №11 обязана стартовать в гонке с пит-лейна в соответствии со статьёй B3.5.3b Технического регламента ФИА», — говорится в заявлении стюардов.