Последние три раза Макс Ферстаппен сходил с гонок, стартуя седьмым

Примечательный статистический факт опубликован после схода четырёхкратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Нидерландов.

Последние три раза голландец сходил с гонок, стартуя с седьмого места. Это было на Гран-при Австрии – 2025, Гран-при Великобритании – 2026 и Гран-при Нидерландов – 2026.

Напомним, Ферстаппен потерял управление на старт-финишной прямой в конце первого круга, влетев в отбойник. После инцидента по радио нидерландец сообщил, что с ним всё в порядке.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Нидерландов.

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