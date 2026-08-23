15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Последние три раза Макс Ферстаппен сходил с гонок, стартуя седьмым

Последние три раза Макс Ферстаппен сходил с гонок, стартуя седьмым
Комментарии

Примечательный статистический факт опубликован после схода четырёхкратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Нидерландов.

Формула-1 2026. Этап 12, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
23 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2:04:44.859
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+11.536
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.906

Последние три раза голландец сходил с гонок, стартуя с седьмого места. Это было на Гран-при Австрии – 2025, Гран-при Великобритании – 2026 и Гран-при Нидерландов – 2026.

Напомним, Ферстаппен потерял управление на старт-финишной прямой в конце первого круга, влетев в отбойник. После инцидента по радио нидерландец сообщил, что с ним всё в порядке.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Нидерландов.

Материалы по теме
Фото
Макс Ферстаппен разбил машину на первом круге Гран-при Нидерландов
Материалы по теме
Красивый триумф Норриса на фоне командной тактики «Мерседеса». Каким был ГП Нидерландов
Live
Красивый триумф Норриса на фоне командной тактики «Мерседеса». Каким был ГП Нидерландов

Самые важные Гран-при Нидерландов Формулы-1

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android