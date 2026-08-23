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Антонелли: теперь мы явно не самая быстрая машина на стартовой решётке

Антонелли: теперь мы явно не самая быстрая машина на стартовой решётке
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли признал, что команда больше не располагает самой быстрой машиной после того, как «Макларен» с чемпионом Ландо Норрисом одержали победу дважды подряд.

Формула-1 2026. Этап 12, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
23 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2:04:44.859
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+11.536
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.906

«Теперь мы явно не самая быстрая машина на стартовой решётке. Вероятно, мы вторая или третья по скорости, по крайней мере в сегодняшней гонке. «Макларен» сделал огромный шаг вперёд, особенно после Венгрии, где команда привезла большой пакет обновлений. Но я уверен в команде. Ребята очень усердно работают над следующим пакетом, который появится на машине, и хотят убедиться, что он хорошо себя покажет, когда мы его установим. Так что в этой гонке нам, конечно, будет сложнее, это будет серьёзный вызов, но мы готовы сделать всё возможное и использовать каждую возможность по максимуму. А затем, надеюсь, наступит наша очередь привезти пакет, который снова даст нам небольшое преимущество», — приводит слова Антонелли Motorsport.

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