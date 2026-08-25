Хэмилтон напомнил свою цель в «Феррари» после Гран-при Нидерландов

41-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», после Гран-при Нидерландов напомнил свою цель в итальянском коллективе.

«Я здесь, чтобы побеждать, и я действительно верю, что эта команда может побеждать. Чтобы выигрывать чемпионаты, нужно набирать каждое очко. Моя цель — попытаться привести эту команду к чемпионству», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

Льюис выступает за «Феррари» с 2025 года. За это время он одержал одну победу в спринте на Гран-при Китая — 2025, а также в 2026-м одержал дебютную победу за «Феррари» на Гран-при Барселоны-Каталуньи — 2026.