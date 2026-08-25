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Хэмилтон напомнил свою цель в «Феррари» после Гран-при Нидерландов

Хэмилтон напомнил свою цель в «Феррари» после Гран-при Нидерландов
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41-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», после Гран-при Нидерландов напомнил свою цель в итальянском коллективе.

Формула-1 2026. Этап 12, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
23 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2:04:44.859
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+11.536
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.906

«Я здесь, чтобы побеждать, и я действительно верю, что эта команда может побеждать. Чтобы выигрывать чемпионаты, нужно набирать каждое очко. Моя цель — попытаться привести эту команду к чемпионству», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

Льюис выступает за «Феррари» с 2025 года. За это время он одержал одну победу в спринте на Гран-при Китая — 2025, а также в 2026-м одержал дебютную победу за «Феррари» на Гран-при Барселоны-Каталуньи — 2026.

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