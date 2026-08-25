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25 августа состоится слушание в Апелляционном суде ФИА из-за подиума Гасли в Монако

25 августа состоится слушание в Апелляционном суде ФИА из-за подиума Гасли в Монако
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Представители команд «Макларен» и «Ред Булл» сегодня, 25 августа, представят свои доводы в Международном апелляционном суде ФИА из-за решения стюардов отменить штрафы Пьера Гасли («Альпин») на Гран-при Монако и вернуть ему подиум, о чём сообщили в RacingNews365.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Пьер Гасли
Alpine
+20.369

Слушание, которое закрыто для публики и СМИ, должно начаться в 9:00 по местному времени (10:00 мск).

Гасли был одним из нескольких гонщиков, получивших штрафы за превышение скорости на пит-лейне во время Гран-при Монако в июне, наряду с Оскаром Пиастри из «Макларена», Джорджем Расселлом из «Мерседеса» и Льюисом Хэмилтоном из «Феррари», при этом Гасли получил два штрафа по пять секунд за два нарушения.

Француз финишировал третьим на трассе, но был отодвинут на 10 секунд, поскольку не отбыл ни одного из штрафов, и это было применено к его общему времени обычным образом. Предварительно он был классифицирован на