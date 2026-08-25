Стелла назвал цели «Макларена» в Апелляционном суде ФИА в связи с подиумом Гасли в Монако

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о целях, которые преследует коллектив в Апелляционном суде ФИА из-за возвращённого стюардами подиума Пьеру Гасли («Альпин») на Гран-при Монако.

«Мы идём на слушание в Международный апелляционный суд, преследуя две цели. Первая носит более общий характер, выходящий за рамки интересов «Макларена». Мы считаем, что процесс, который имел место после гонки в Монако, требует пересмотра, потому что с точки зрения справедливости для всех участников соревнований тот факт, что штраф был снят, вызывает серьёзные опасения.

Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы запросить у Апелляционного суда разъяснения по этому аспекту. Конечно, есть и более конкретные детали, связанные с этим делом; мы можем углубиться в техниче