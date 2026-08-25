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Стелла назвал цели «Макларена» в Апелляционном суде ФИА в связи с подиумом Гасли в Монако

Стелла назвал цели «Макларена» в Апелляционном суде ФИА в связи с подиумом Гасли в Монако
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о целях, которые преследует коллектив в Апелляционном суде ФИА из-за возвращённого стюардами подиума Пьеру Гасли («Альпин») на Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Пьер Гасли
Alpine
+20.369

«Мы идём на слушание в Международный апелляционный суд, преследуя две цели. Первая носит более общий характер, выходящий за рамки интересов «Макларена». Мы считаем, что процесс, который имел место после гонки в Монако, требует пересмотра, потому что с точки зрения справедливости для всех участников соревнований тот факт, что штраф был снят, вызывает серьёзные опасения.

Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы запросить у Апелляционного суда разъяснения по этому аспекту. Конечно, есть и более конкретные детали, связанные с этим делом; мы можем углубиться в техниче