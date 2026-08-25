«Ему даже повезло». Росберг — об аварии Ферстаппена на Гран-при Нидерландов

Чемпион Формулы-1 Нико Росберг заявил, что четырёхкратному обладателю титула Максу Ферстаппену («Ред Булл») повезло избежать серьёзных последствий из-за аварии в начале Гран-при Нидерландов.

«Это было огромное разочарование, потому что все там поддерживали его, а он так рано вылетел из гонки. Но всему виной условия. Мы говорили, что в таких условиях невероятно трудно, особенно на сликах, определить предел сцепления, и даже величайший на данный момент, величайший гонщик здесь, попал в серьёзную аварию.

И, как сказал Макс, нам действительно повезло, потому что, если бы он развернулся и остался на середине трассы, а весь пелотон шёл на полной скорости, это могло бы стать массовым столкновением с участием многих машин, когда люди врезались бы прямо в него, и это могло бы иметь очень плохие последствия. Так что ему даже немного повезло в этом плане», — приводит слова Росберга RacingNews365.