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«Ему даже повезло». Росберг — об аварии Ферстаппена на Гран-при Нидерландов

«Ему даже повезло». Росберг — об аварии Ферстаппена на Гран-при Нидерландов
Комментарии

Чемпион Формулы-1 Нико Росберг заявил, что четырёхкратному обладателю титула Максу Ферстаппену («Ред Булл») повезло избежать серьёзных последствий из-за аварии в начале Гран-при Нидерландов.

Формула-1 2026. Этап 12, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
23 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2:04:44.859
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+11.536
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.906

«Это было огромное разочарование, потому что все там поддерживали его, а он так рано вылетел из гонки. Но всему виной условия. Мы говорили, что в таких условиях невероятно трудно, особенно на сликах, определить предел сцепления, и даже величайший на данный момент, величайший гонщик здесь, попал в серьёзную аварию.

И, как сказал Макс, нам действительно повезло, потому что, если бы он развернулся и остался на середине трассы, а весь пелотон шёл на полной скорости, это могло бы стать массовым столкновением с участием многих машин, когда люди врезались бы прямо в него, и это могло бы иметь очень плохие последствия. Так что ему даже немного повезло в этом плане», — приводит слова Росберга RacingNews365.

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