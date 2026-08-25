«Разрушило гонку». Линдблад вслед за Колапинто назвал штраф на ГП Нидерландов суровым

Британский гонщик Формулы-1 Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») вслед за Франко Колапинто из «Альпин» не согласился со штрафом от стюардов ФИА за нарушение под жёлтыми флагами на Гран-при Нидерландов после аварии Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

«Мы были в очень хорошей позиции после первого круга, но штраф оказался немного суровым. Думаю, все мы можем согласиться, что это довольно сурово, но ладно, что есть, то есть. Нет смысла строить догадки сейчас, всё уже сделано.

Просто немного обидно, потому что это разрушило нашу гонку. После этого мы показали довольно сильную гонку. Просто обидно не получить очки, потому что мы с командой этого заслуживали, и без штрафа это, без сомнения, было бы восьмое место на финише. Мне показалось, что они скорее устанавливали прецедент, чем соразмеряли нарушение и наказание за него», — приводит слова Линдблада RacingNews365.