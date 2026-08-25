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«Кто?» Жена Ньюи отреагировала на критику шасси «Астон Мартин» от испанского журналиста

«Кто?» Жена Ньюи отреагировала на критику шасси «Астон Мартин» от испанского журналиста
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Аманда Ньюи, являющаяся женой известного гоночного инженера, конструктора и руководителя команды Формулы-1 «Астон Мартин» Эдриана Ньюи, отреагировала на критику со стороны испанского журналиста Антонио Лобато в отношении шасси британского коллектива, которое спроектировано её мужем.

«Антонио Лобато опровергает Фернандо Алонсо и утверждает, что шасси Ньюи остаётся одним из худших: «Это не только вина двигателя. Эта машина медленна с аэродинамической точки зрения», — написал аккаунт Nachez в социальной сети Х.

В комментарии к посту пришла Аманда и написала: «Кто?»

После 12 этапов сезона-2026 «Астон Мартин» занимает 10-е из 11 команд место в Кубке конструкторов. Все три очка набрал Фернандо Алонсо.

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