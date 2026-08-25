Новозеландец Эванс станет напарником Пуршера в «Опеле» в Формуле-Е

32-летний новозеландский гонщик Формулы-Е Митч Эванс, выступающий за «Ягуар», с нового сезона перейдёт в «Опель», образовав дуэт с новичком Тео Пуршером.

«Мы заполучили нашу команду мечты. Митч Эванс был предпочтительным кандидатом для нашей команды «Опель» с самого начала. Его подписание в очередной раз подчёркивает серьёзность всего проекта.

Мы уже встречались с Митчем как на трассе, так и за её пределами. Помимо его бесспорных выдающихся спортивных качеств, он также идеально вписывается в нашу команду как личность. После стольких лет с другим производителем он намеренно искал новый вызов. Теперь семья «Опель» и Митч делают этот следующий шаг вместе. Таким образом, мы посылаем чёткий сигнал: мы пришли в чемпионат мира, чтобы бороться на передовых позициях», — приводит слова руководителя команды Йорга Шротта пресс-служба коллектива.