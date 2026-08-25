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Видео: фотосессия Антонелли в честь 20-летия для итальянского GQ

Видео: фотосессия Антонелли в честь 20-летия для итальянского GQ
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Итальянский гонщик Формулы-1 и лидер сезона-2026 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», принял участие в фотосессии итальянской редакции журнала GQ (Gentlemen's Quarterly).

Фото: GQ Italia

Фото: GQ Italia

Фотосессия приурочена ко дню рождения спортсмена, которому сегодня, 25 августа, исполняется 20 лет.

Антонелли родился и вырос в Болонье в семье гонщика Марко Антонелли. После успешной карьеры в картинге Антонелли перешёл в младшие формульные серии. Он выиграл Региональный чемпионат формулы Ближнего Востока в сезоне 2023 года за команду «Мумбаи Фэлконс», ранее участвовал в Итальянской Формуле-4 и в ADAC Формула-4 за команду «Према», став чемпионом обеих серий. После выступлений в Формуле-2 за «Прему» в 2025-м стал пилотом «Мерседеса».

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