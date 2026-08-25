Спонсор Колапинто раскритиковал ФИА после ГП Нидерландов: стюарды убивают целостность Ф-1

Шон Саммерс, главный маркетинговый директор компании Mercado Libre, являющейся ключевым спонсором аргентинского гонщика Формулы-1 Франко Колапинто, выступающего за команду «Альпин», после Гран-при Нидерландов раскритиковал стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Стюарды ФИА убивают целостность Формулы-1. В этом сезоне они показывают себя ужасно и влияют на результаты гонок. Непрофессионализм? Недобросовестность? И то и другое? В культуре этой организации что-то серьёзно сломано», — написал Саммерс в социальной сети Х.

Колапинто получил проезд по пит-лейну и два штрафных балла в Зандворте за то, что, по мнению стюардов, обогнал Юки Цуноду («Ред Булл») при жёлтых флагах на первом круге после аварии Макса Ферстаппена («Ред Булл») и разворота Габриэла Бортолето («Ауди») в последнем повороте. Позже аргентинец получил ещё один штрафной балл за то, что не замедлился при жёлтых флагах.