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Спонсор Колапинто раскритиковал ФИА после ГП Нидерландов: стюарды убивают целостность Ф-1

Спонсор Колапинто раскритиковал ФИА после ГП Нидерландов: стюарды убивают целостность Ф-1
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Шон Саммерс, главный маркетинговый директор компании Mercado Libre, являющейся ключевым спонсором аргентинского гонщика Формулы-1 Франко Колапинто, выступающего за команду «Альпин», после Гран-при Нидерландов раскритиковал стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА).

Формула-1 2026. Этап 12, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
23 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2:04:44.859
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+11.536
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.906

«Стюарды ФИА убивают целостность Формулы-1. В этом сезоне они показывают себя ужасно и влияют на результаты гонок. Непрофессионализм? Недобросовестность? И то и другое? В культуре этой организации что-то серьёзно сломано», — написал Саммерс в социальной сети Х.

Колапинто получил проезд по пит-лейну и два штрафных балла в Зандворте за то, что, по мнению стюардов, обогнал Юки Цуноду («Ред Булл») при жёлтых флагах на первом круге после аварии Макса Ферстаппена («Ред Булл») и разворота Габриэла Бортолето («Ауди») в последнем повороте. Позже аргентинец получил ещё один штрафной балл за то, что не замедлился при жёлтых флагах.

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