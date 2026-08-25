ФИА выпустила заявление после критики стюардов из-за штрафов на ГП Нидерландов Ф-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявление в связи с критикой в адрес стюардов Гран-при Нидерландов.

«После Гран-при Нидерландов стюарды ФИА стали объектом онлайн-оскорблений за применение спортивных штрафов в соответствии с регламентом ФИА. Коалиция United Against Online Abuse осуждает все формы оскорблений и преследований. Несогласие с решениями является частью спорта, но оно никогда не должно оправдывать угрозы или личные нападки.

В 2023 году ФИА запустила коалицию United Against Online Abuse после того, как стюард стал объектом целенаправленных оскорблений после Гран-при США. Мы призываем всех, кто взаимодействует с нашим спортом, делать это с уважением и ответственностью — как в интернете, так и за его пределами», — говорится в заявлении ФИА.