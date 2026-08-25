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ФИА выпустила заявление после критики стюардов из-за штрафов на ГП Нидерландов Ф-1

ФИА выпустила заявление после критики стюардов из-за штрафов на ГП Нидерландов Ф-1
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Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявление в связи с критикой в адрес стюардов Гран-при Нидерландов.

Формула-1 2026. Этап 12, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
23 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2:04:44.859
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+11.536
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.906

«После Гран-при Нидерландов стюарды ФИА стали объектом онлайн-оскорблений за применение спортивных штрафов в соответствии с регламентом ФИА. Коалиция United Against Online Abuse осуждает все формы оскорблений и преследований. Несогласие с решениями является частью спорта, но оно никогда не должно оправдывать угрозы или личные нападки.

В 2023 году ФИА запустила коалицию United Against Online Abuse после того, как стюард стал объектом целенаправленных оскорблений после Гран-при США. Мы призываем всех, кто взаимодействует с нашим спортом, делать это с уважением и ответственностью — как в интернете, так и за его пределами», — говорится в заявлении ФИА.

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