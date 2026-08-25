Мекис высказался о проблемах с темпом «Ред Булл» после ГП Нидерландов

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о проблемах с темпом после Гран-при Нидерландов.

«В плане производительности нечего скрывать. Это был очень трудный уикенд. Похоже, мы сделали шаг назад по сравнению с тем, где мы были до летнего перерыва.

Конечно, мы никогда не узнаем, каким был бы реальный темп машины в гонке с Максом [Ферстаппеном], но справедливо сказать, что сессия за сессией это выглядело сложнее, чем в Будапеште, Спа или Австрии, так что нам предстоит тяжёлая работа, чтобы перегруппироваться и понять, просто ли конкуренты проделали лучшую работу по обновлению машин или же что-то ограничивало нас сильнее, чем должно было быть в Зандворте. Так что это будет для нас задачей на следующие две недели, прежде чем мы все вместе сразимся в Монце», — приводит слова Мекиса RacingNews365.