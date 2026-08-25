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Мекис высказался о проблемах с темпом «Ред Булл» после ГП Нидерландов

Мекис высказался о проблемах с темпом «Ред Булл» после ГП Нидерландов
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о проблемах с темпом после Гран-при Нидерландов.

Формула-1 2026. Этап 12, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
23 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2:04:44.859
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+11.536
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.906

«В плане производительности нечего скрывать. Это был очень трудный уикенд. Похоже, мы сделали шаг назад по сравнению с тем, где мы были до летнего перерыва.

Конечно, мы никогда не узнаем, каким был бы реальный темп машины в гонке с Максом [Ферстаппеном], но справедливо сказать, что сессия за сессией это выглядело сложнее, чем в Будапеште, Спа или Австрии, так что нам предстоит тяжёлая работа, чтобы перегруппироваться и понять, просто ли конкуренты проделали лучшую работу по обновлению машин или же что-то ограничивало нас сильнее, чем должно было быть в Зандворте. Так что это будет для нас задачей на следующие две недели, прежде чем мы все вместе сразимся в Монце», — приводит слова Мекиса RacingNews365.

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