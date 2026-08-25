Руководитель «Ред Булл» отреагировал на аварию Ферстаппена на ГП Нидерландов

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис отреагировал на аварию 28-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена в концовке первого круга Гран-при Нидерландов.

«Трудный уикенд получился в Зандворте. Прежде всего, самое важное — что Макс в порядке. Это была довольно серьёзная авария, и мы все были рады увидеть, что он вышел из машины невредимым, а это самое главное», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.

Победителем этапа в Нидерландах стал действующий чемпион Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Пилоты «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл финишировали вторым и третьим.