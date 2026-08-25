Норрис ведёт переговоры о новом контракте с «Маклареном» на € 60 млн за сезон — Лимаше

26-летний британский гонщик и действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис ведёт переговоры с командой «Макларен» о новом контракте, о чём сообщил автоспортивный журналист и инсайдер Марк Лимаше.

«Я слышал, что Ландо Норрис ведёт переговоры с «Маклареном» о зарплате в € 60 млн за сезон, начиная с 2027 года. Таким образом, он станет третьим самым высокооплачиваемым гонщиком.

Переговоры начались в конце июня. Чемпион мира 2025 года заработает € 40 млн в 2026 году», — написал Лимаше в социальной сети Х.

Чемпион сезона-2025 одержал две победы в двух последних Гран-при Формулы-1 и занимает четвёртое место в личном зачёте.