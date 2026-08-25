«Родная стихия». Стелла сказал, почему темп Пиастри был намного хуже Норриса в Нидерландах

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла объяснил разницу в темпе между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на Гран-при Нидерландов.

«С шинами в эти выходные было непросто работать. Некоторые команды были очень хороши на «софте». Я думаю, мы были немного лучше на «харде». И иногда шины могли просто полностью потерять эффективность, как это случилось во втором отрезке у Оскара. Так что было трудно понять.

Я думаю, Ландо, вероятно, просто проделал лучшую работу, чем кто-либо другой, с этой точки зрения, и заслужил победу. Мы знаем, что Ландо при пилотировании в таких условиях с плохо работающими шинами показывает свой лучший талант по сравнению с другими гонщиками. Так что да, можно сказать, что шины стали коварным элементом гонки. Мы видели это с [Андреа Кими] Антонелли, мы видели это во втором отрезке Оскара — иногда было трудно привести их в нужное состояние.

Но я думаю, что, когда Ландо имеет дело с жёсткими и скользкими шинами, это его родная стихия. Так что, очевидно, это талант, который он использует. И Ландо был прав, когда сказал [перед гонкой], что всё будет непросто. Я думаю, гоночный темп в Венгрии был более убедительным. Мы скорректировали некоторые аспекты стиля пилотирования после спринта. Подхода к использованию шин в гонке. И я думаю, это окупилось», — приводит слова Стеллы Sky Sports.