Доменикали — о критике в социальных сетях: негатив никуда не приведёт. Бизнес растёт

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали отреагировал на критику в социальных сетях.

«В социальных сетях вы очень часто слышите только негативные истории. Но в реальности мы видим и слышим совсем другие вещи. Возьмём, к примеру, гонку в Малайзии в начале октября, где пройдёт Гран-при Бахрейна. Всего через несколько недель билеты на трибуны уже распроданы, а 1500 билетов уже взяты в Paddock Club. Это беспрецедентно.

Это показывает силу Формулы-1 прямо сейчас. Негатив никуда нас не приведёт. Цифры показывают, что наш бизнес растёт. Я также серьёзно отношусь к людям, которые критикуют, но моя работа — смотреть на общую картину», — приводит слова Доменикали De Telegraaf.