«Дело не в позиции, а в поколении». Доменикали — о критике регламента со стороны гонщиков

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал, как относится к критике со стороны пилотов «Королевских гонок».

«Но даже в этом случае не стоит обобщать. Дело не столько в позиции гонщиков, сколько в поколении. Я думаю, Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон говорят о текущем регламенте иначе, чем подростки, такие как Кими Антонелли и Арвид Линдблад. Поэтому хорошо, что у всех есть возможность высказаться.

В прошлом было так много моментов, когда гонщики думали: что это такое? Возьмём, к примеру, другой способ переключения передач в прошлом или внедрение «гало» на машины. Теперь мы уже не представляем без них жизни», — приводит слова Доменикали De Telegraaf.