Макс Ферстаппен сразится в картинговой гонке сразу со 100 соперниками

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») примет участие в гонке на картах против 100 гонщиков одновременно в рамках специального мероприятия под названием «Макс vs 100».

Ферстаппен сразится в картинговой гонке против 100 соперников на специальном мероприятии в Сильверстоуне 16 сентября, через несколько дней после Гран-при Испании в Мадриде. Его задача — обогнать всех 100 соперников в ходе заезда, стартуя с последней позиции. Мероприятие будет транслироваться по всему миру в прямом эфире на Disney+.

Трасса в Сильверстоуне была специально модернизирована для этого события гоночным директором и французским гонщиком Давидом Терьеном, известным конструктором картов и чемпионом мира по картингу среди юниоров. Это также знаменует возвращение Ферстаппена в картинг, где он выиграл множество титулов в 2013 году до перехода в автомобильные гонки в 2014-м.

«В картинге изучаются все основы: старты, защита, обгоны. Конечно, я провёл долгую часть своей жизни в картинге, так что всегда приятно возвращаться. Здесь важно понимать сцепление карта. Я провёл так много лет в картинге, что довольно естественно всё возвращается. С нетерпением жду возможности увидеть, какой хаос будет разворачиваться передо мной», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба мероприятия.

Гонка будет включать графику в стиле видеоигр и кинематографичные кадры с дронов, а на экране в режиме реального времени будут отображаться гоночные данные и аналитика.