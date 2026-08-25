Френтцен рассказал, как мать обиделась на него за штраф Хэмилтону в Валенсии-2010

Бывший пилот Формулы-1 Хайнц-Харальд Френтцен, работавший гоночным стюардом на Гран-при Европы в Валенсии в 2010 году, рассказал историю, как его мать обиделась на него за мягкое наказание Льюиса Хэмилтона.

«На Гран-при Европы 2010 года в Валенсии я был гоночным стюардом. Во время гонки, что было совершенно необычно, камера запечатлела меня сидящим в кабинете стюардов. Когда объявили о штрафе всего в пять секунд для Льюиса Хэмилтона за обгон машины безопасности, все в Испании решили, что это было моё решение и только моё. Скандал был огромным, особенно среди испанских болельщиков, которые считали, что он заслуживал гораздо более сурового наказания.

Я воспользовался поездкой, чтобы навестить маму. Но когда я пришёл на ужин в тот вечер, она не разговаривала со мной и не подавала мне еду. Когда я спросил, в чём дело, она бросила мне: «А почему вы не наказали Хэмилтона посуровее?» — написал Френтцен в своём аккаунте в социальной сети Х.