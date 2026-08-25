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«Феррари» готовит спецливрею к Монце в стиле болида Михаэля Шумахера 1996 года

«Феррари» готовит спецливрею к Монце в стиле болида Михаэля Шумахера 1996 года
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«Феррари» готовит специальную ливрею к Гран-при Италии в Монце, которая может стать отсылкой к первому сезону семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера в составе «Скудерии». По информации итальянского издания Autoracer, SF-26 может получить оформление в стиле болида «Феррари» 1996 года.

Предполагается, что в ливрее будут использованы характерные для машины того сезона сочетания красного и чёрного цветов, а также золотистые диски. При этом точной копии болида 1996 года не будет — дизайн адаптируют под современные стандарты Формулы-1.

Шумахер провёл 11 сезонов за итальянскую команду: с 1996 по 2006 год. За это время немец принёс «Феррари» пять титулов в личном зачёте.

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