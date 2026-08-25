Макниш — о том, как Хюлькенберг увернулся от Бортолето: чёрт возьми, потрясающее спасение

Глава «Ауди» Алан Макниш высоко оценил реакцию пилота команды Нико Хюлькенберга, который на первом круге Гран-при Нидерландов чудом избежал столкновения с напарником Габриэлом Бортолето в облаке дыма.

Нико уворачивается от развернувшегося Габриэла Фото: Кадр из трансляции

«Я смотрю обе их записи с бортовых камер и каждую секунду наблюдаю за ними в прямом эфире. Наверное, поэтому в такие моменты я очень быстро седею. Здесь есть два фактора. Во-первых, когда впереди что-то происходит, включается определённый психологический процесс, но есть ещё и инстинктивное понимание того, куда нужно ехать и что делать. У одних людей это есть, у других — нет. Когда машина начинает вращаться, она движется в определённом направлении по конкретной траектории, и дальше уже включается инстинктивная оценка: насколько сильно и в какую сторону нужно повернуть.

Однако с машиной на виражe всё немного иначе, потому что она, как правило, движется вверх по трассе, а не вниз. Поэтому я был очень впечатлён тем, что Габриэл смог удержать её примерно в середине трассы и не дать машине уйти в стену.

Но, без сомнений, что бы это ни было [у Нико] — инстинкт, мастерство, концентрация или что-то ещё, — я не знаю. Однако это было, чёрт возьми, потрясающее спасение», — приводит слова Макниша издание RacingNews365.