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Расселл — о победе Норриса в Нидерландах и Венгрии: он всегда был специалистом

Расселл — о победе Норриса в Нидерландах и Венгрии: он всегда был специалистом
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что не удивлён победам действующего чемпиона мира из «Макларена Ландо Норриса на Гран-при Венгрии и Нидерландов.

Формула-1 2026. Этап 12, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
23 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2:04:44.859
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+11.536
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.906

«Думаю, для нас не стало большим сюрпризом то, насколько конкурентоспособен Ландо был в этот уикенд, если учитывать, что он победил в Будапеште. Это очень похожая трасса с длинными поворотами, высокой деградацией шин и стратегией с двумя пит-стопами, поэтому между этими двумя трассами много общего.

Думаю, это может продолжаться следующие две или три гонки, пока мы не начнём привозить больше обновлений для машины. И будем надеяться, что наши соперники этого не сделают. Однако я действительно считаю, что трассы с высокой деградацией очень хорошо подходят «Макларену», и особенно Ландо. Он всегда был своего рода специалистом в таких условиях. Мы видели это и в прошлом году», — приводит слова Расселла Motorsport