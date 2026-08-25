Расселл — о победе Норриса в Нидерландах и Венгрии: он всегда был специалистом

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что не удивлён победам действующего чемпиона мира из «Макларена Ландо Норриса на Гран-при Венгрии и Нидерландов.

«Думаю, для нас не стало большим сюрпризом то, насколько конкурентоспособен Ландо был в этот уикенд, если учитывать, что он победил в Будапеште. Это очень похожая трасса с длинными поворотами, высокой деградацией шин и стратегией с двумя пит-стопами, поэтому между этими двумя трассами много общего.

Думаю, это может продолжаться следующие две или три гонки, пока мы не начнём привозить больше обновлений для машины. И будем надеяться, что наши соперники этого не сделают. Однако я действительно считаю, что трассы с высокой деградацией очень хорошо подходят «Макларену», и особенно Ландо. Он всегда был своего рода специалистом в таких условиях. Мы видели это и в прошлом году», — приводит слова Расселла Motorsport