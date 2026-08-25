«Они суперзвёзды, никто не осмеливается им указывать». Уиндзор — о дуэте Хэмилтон — Леклер

Бывший менеджер команд Формулы-1 и журналист Питер Уиндзор считает, что гоночному мостику «Феррари» практически невозможно контролировать ситуацию с Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером, так как в команде нет безоговорочного авторитета, которому звёздные пилоты будут подчиняться.

«Я всегда говорил, что Шарль Леклер и Карлос Сайнс были отличной парой. Карлос достаточно быстр, чтобы побеждать в те дни, когда у Шарля возникают проблемы. При этом он никогда по-настоящему не наступал бы Шарлю на пятки. Это была идеально сбалансированная пара. Сейчас с Хэмилтоном ситуация другая. Невозможно управлять ситуацией, потому что у Шарля есть своё мнение, а у Льюиса — своё. Очевидно, обоих нужно уважать, а у бедных инженеров на пит-уолле нет никаких возможностей управлять этой ситуацией. Единственный, кто способен это сделать, — Фредерик Вассёр, но мы никогда не слышим его по радио.

Если ты хочешь подписать Льюиса Хэмилтона вместо Карлоса Сайнса, ты знаешь, что будут драмы, и знаешь, что ситуация, которую мы увидели в Зандворте, будет повторяться. У тебя должен быть человек, способный принимать решения, и этим человеком должен быть тот, кого оба пилота уважают и кому они немедленно подчиняются. Это не может быть один из гоночных инженеров. Это даже не может быть старший гоночный инженер, отвечающий за обе машины. Это должен быть человек на самом верху, который скажет: «Делаем так, и точка». Оба они суперзвёзды, каждый по-своему. Льюис — семикратный чемпион мира. Шарль — тот, кто никогда не выигрывал чемпионат, но при этом величайший герой «Феррари», Италии и Монако. У обоих есть своё влияние, и никто не осмеливается указывать им, что делать. Вот почему в «Феррари» царит хаос», — приводит