Ландо Норрис: устраняю свои слабые стороны, хотя их у меня и так немного

Действующий чемпион Формулы-1 и пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что в нынешнем сезоне он прогрессирует как на трассе, так и за её пределами.

«Во второй половине прошлого года я выступал на очень высоком уровне. Сложно сказать, нахожусь ли я сейчас на лучшем для себя уровне, но в некоторых аспектах в этом году на этой машине сложнее выступать. Думаю, это видно хотя бы по тому, что разница между напарниками по команде в этом сезоне зачастую больше, чем в прошлом. Однако я действительно считаю, что стал лучше.

Я лучше понимаю различные ситуации, лучше понимаю машину. Управлять ей по-прежнему просто ужасно, но я стал лучше разбираться в происходящем, доносить свои мысли до команды и вместе с инженерами находить решения. Так что дело не только в том, что я стал лучше пилотировать на трассе. Я определённо устраняю свои слабые стороны, хотя их у меня и так немного.

Однако ещё важнее то, как я работаю за пределами трассы. Для меня переход от субботы к воскресенью [на Гран-при Нидерландов] — идеальный пример того, как работа, проделанная за ночь, полностью изменила нашу гонку и дала мне возможность победить. Поэтому работа, которую мы выполняем вне трассы, определённо играет огромную роль», — приводит слова Норриса издание Motorsport.