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В 2026 году ни один победитель спринта не смог выиграть Гран-при на следующий день

В 2026 году ни один победитель спринта не смог выиграть Гран-при на следующий день
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В текущем сезоне-2026 Формулы-1 ни один из пяти победителей спринтов пока не смог одержать победу на Гран-при, который проходил на следующий день.

Статистика победителей спринт-уикендов:

  • Китай: победитель спринта — Джордж Расселл («Мерседес»), победитель Гран-при — Кими Антонелли («Мерседес»);
  • Майами: победитель спринта — Ландо Норрис («Макларен»), победитель Гран-при — Кими Антонелли («Мерседес»);
  • Канада: победитель спринта — Джордж Расселл («Мерседес»), победитель Гран-при — Кими Антонелли («Мерседес»);
  • Великобритания: победитель спринта — Кими Антонелли («Мерседес»), победитель Гран-при — Шарль Леклер («Феррари»);
  • Нидерланды: победитель спринта — Джордж Расселл («Мерседес»), победитель Гран-при — Ландо Норрис («Макларен»).

Следующий спринт-уикенд пройдёт в Сингапуре с 9 по 11 октября. Он же и окажется последним в нынешнем сезоне.

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