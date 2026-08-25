В 2026 году ни один победитель спринта не смог выиграть Гран-при на следующий день

В текущем сезоне-2026 Формулы-1 ни один из пяти победителей спринтов пока не смог одержать победу на Гран-при, который проходил на следующий день.

Статистика победителей спринт-уикендов:

Китай: победитель спринта — Джордж Расселл («Мерседес»), победитель Гран-при — Кими Антонелли («Мерседес»);

Майами: победитель спринта — Ландо Норрис («Макларен»), победитель Гран-при — Кими Антонелли («Мерседес»);

Канада: победитель спринта — Джордж Расселл («Мерседес»), победитель Гран-при — Кими Антонелли («Мерседес»);

Великобритания: победитель спринта — Кими Антонелли («Мерседес»), победитель Гран-при — Шарль Леклер («Феррари»);

Нидерланды: победитель спринта — Джордж Расселл («Мерседес»), победитель Гран-при — Ландо Норрис («Макларен»).

Следующий спринт-уикенд пройдёт в Сингапуре с 9 по 11 октября. Он же и окажется последним в нынешнем сезоне.