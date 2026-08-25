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Источник: «Астон Мартин» ведёт переговоры с Тото Вольфом о поставке двигателей с 2028 года

Источник: «Астон Мартин» ведёт переговоры с Тото Вольфом о поставке двигателей с 2028 года
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«Астон Мартин» ведёт переговоры с «Мерседесом» о возможном переходе на силовые установки немецкого производителя с 2028 года, если сотрудничество с «Хондой» не оправдает ожиданий в 2027 году. Об этом сообщает аккаунт Nachez в социальной сети Х со ссылкой на испанского журналиста Хорхе Пейро.

По информации источника, руководитель «Мерседеса» Тото Вольф во время Гран-при Нидерландов посетил моторхоум «Астон Мартин». Отмечается, что это не первый подобный визит: ранее его видели там же на Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Публикация, предваряющая полноценный материал в издании Diario SPORT, сопровождается сообщением, указывающим на наличие фотографий, подтверждающих присутствие Вольфа в моторхоуме «Астон Мартин». Ожидается, что полная история с подтверждающими снимками будет опубликована завтра, 26 августа.

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