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Алези — Хэмилтону: я бы напомнил, что «Феррари» есть «Феррари», она заслуживает уважения

Алези — Хэмилтону: я бы напомнил, что «Феррари» есть «Феррари», она заслуживает уважения
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Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези раскритиковал семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона за жалобы по радио и в интервью после Гран-при Нидерландов. Напомним, в них он резко высказывался о командной тактике «Феррари».

Формула-1 2026. Этап 12, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
23 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
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«Я считаю неуместными жалобы Хэмилтона по радио и в послегоночных интервью. Да, Шарль не сразу его пропустил, но я не думаю, что именно поэтому Льюис упустил подиум. Просто у Льюиса сильный характер. Это его достоинство, однако он требует определённого уважения. Я бы напомнил всем нам — и ему тоже, — что «Феррари» есть «Феррари». Она заслуживает уважения, даже когда команда не сразу выполняет его требования», — приводит слова Алези F1oversteer.

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