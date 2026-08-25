Алези — Хэмилтону: я бы напомнил, что «Феррари» есть «Феррари», она заслуживает уважения

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези раскритиковал семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона за жалобы по радио и в интервью после Гран-при Нидерландов. Напомним, в них он резко высказывался о командной тактике «Феррари».

«Я считаю неуместными жалобы Хэмилтона по радио и в послегоночных интервью. Да, Шарль не сразу его пропустил, но я не думаю, что именно поэтому Льюис упустил подиум. Просто у Льюиса сильный характер. Это его достоинство, однако он требует определённого уважения. Я бы напомнил всем нам — и ему тоже, — что «Феррари» есть «Феррари». Она заслуживает уважения, даже когда команда не сразу выполняет его требования», — приводит слова Алези F1oversteer.