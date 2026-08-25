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Юки Цунода — о слухах об уходе в IndyCar: моя цель — постоянно выступать в Формуле-1

Юки Цунода — о слухах об уходе в IndyCar: моя цель — постоянно выступать в Формуле-1
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Резервный пилот «Ред Булл» Юки Цунода, выступивший за «Рейсинг Буллз» на Гран-при Нидерландов, не стал комментировать слухи о возможном переходе в IndyCar. Японец заявил, что его главная цель — оставаться в Формуле-1.

«Это не моя работа — следить за такими вещами. Я полностью оставляю это своему менеджеру, а моя задача — просто быстро пилотировать машину и заниматься своей работой. Мой настрой всегда связан с Формулой-1. Моя главная цель — постоянно выступать в Формуле-1 и добиваться там успехов. Это неизменно, несмотря ни на что.

Но я также не хочу два года просидеть в гараже. Мне нужно гоняться. Если возникнет такая ситуация и мне не удастся найти место на следующий год, тогда придётся рассматривать другие чемпионаты. Но вплоть до момента, когда я в следующем году впервые выеду на трассу, мои мысли всегда будут только о Формуле-1», — приводит слова Цуноды издание RacingNews365.

Согласно данным издания, команда Цуноды рассматривает возможность перехода в IndyCar. Сообщается, что руководство Юки поговорило почти с половиной команд серии, чтобы выяснить, что можно сделать в 2027 году.

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